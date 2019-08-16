شاهد متحدث الجيش اليمني في منطقة جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان وجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، رسالة للنظام السعودي من على مشارف مدينة الخوبة السعودية، “كفى عدوانا وبغيا وفشلا على مدى خمسة أعوام وجيشك ينهار أمام ثبات واستبسال أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية”. وقال العميد سريع: “نقدم رسالتنا ايضاً للمرتزقة السودانيين الذين أصبحوا حماة النظام السعودي ومرتزقته وكل يوم يسقط منهم أعداد كبيرة من القتلى والجرحى”. واضاف، “كما ونقدم رسالتنا للمرتزقة المحليين ننصحكم باستغلال العفو العام ودفاعكم عن اراضي المحتل هو عار سيلحق بكم وستلعنكم عليه الأجيال”. Advertisements

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