اشجع وزير بالحكوحة الشرعية يفاجأ قيادات الانقلاب بانتفاضة مضادة وحزمة قرارات حاسمة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اطاح وزير الداخلية اليمني احمد الميسري الثلاثاء، بعدد من المسئولين الامنيين شاركوا وخططوا لانقلاب عدن الذي نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي . وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالحكومة الشرعية المهندس أحمد الميسري (الذي اخرج من عدن الى الرياض بعد احداث عدن الأخيرة) عددا من القرارات تضمنت إقالة قيادات امنية في عدن ولحج شاركت في الانقلاب بعدن. أخبار قد تهمك: Advertisements

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