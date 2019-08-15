هل بايع الحوثيين المرشد الايراني خامنيئ إماماً؟

هل بايع الحوثيين المرشد الايراني خامنيئ إماما

الخميس 15 أغسطس 2019

"إننا نعتبر ولايتكم امتداداً لخط نبي الإسلام (ص) وولاية أمير المؤمنين (ع)، ومواقفكم الحيدرية والعلوية في دعم الشعب اليمني المظلوم تمثل امتداداً لخط الإمام الخميني (قدس) ومدعاة للبركة ورفع المعنويات".



في هذه العبارة خاطب بها مبعوث مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام المرشد الايراني علي خامنئي في لقاء جمع بينهم قبل أيام في أول ظهور علني تجدد التأكيد على تبعيه الحوثيين لإيران.

البعية:

هذا الخطاب كان قد كشفت عنه وكالة أنباء فارس الايرانية عقب لقاء محمد عبدالسلام وخامنئي مما أثار جدلا حول ما هية هذا الخطاب المثير والذي يعتبر كاشفا للاجابة عن سؤال حقيقة بعية الحوثيين للخميني إماماً.

وتؤمن المليشيات الشيعية بالبيعة لولي الفقية خامنئي وهي صيغة من السلطة الدينية شديدة الطائفية والتطرف والتطلع لحكم الشعوب العربية واخضاعها تحت أفكارهم الطائفية.

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وكانت مليشيا الحوثي خلال العشرين عاما الماضية تخفي بيعتهم للخميني وبعده خامنئي إلا أن هذا الخطاب الذي كشفته وكالة فارس تؤكد بيعة الحوثيين السرية لخامنئي وفقا لمتابعين للشأن اليمني والايراني.

وفي اللقاء سلم عبدالسلام خطاب لخامنئي مقدما من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وعلى الرغم من أن اللقاء حدث مهم بالنسبة للحوثيين غير أن وسائلهم الاعلامية تجاهلت نقل ما جرى أو التعليق على ما كشفته وكالة فارس من خطاب قدمه عبدالسلام كبيعة لخامنئي.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني في طهران، بأنه دليل يثبت «أن الحوثيين يعملون وكلاء لإيران».

وقال في تغريدة على «تويتر»: «لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحاً بعد لقاء قيادتهم مع خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم».

واعتبرت مصادر تحدثت لـ الخليج 365، أن عدم نشر وسائل اعلام الحوثيين لمجريات اللقاء والتعليق على ما نشرته وكالة فارس يؤكد محاولة الحوثيين تصوير أنفسهم للشعب اليمني أنهم مكون يمني غير أنهم في الاساس ذيل وأداة ايرانية أكده تسريبات اللقاء.