الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في خب والشعف
الخميس 15 أغسطس 2019
صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، آب 15، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا تحت غطاء مدفعي كثيف على مواقع لقوات الشرعية في منطقة صبرين التابعة لخب والشعف بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم المليشيا بعد مواجهات استمرت لساعات.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد جبهات المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والانقلابيين.
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