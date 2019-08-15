شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يعلن عدم اعترافة بشرعية الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد منصور صالح الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي اعترافة بالتحالف العربي كشريك اساسي للانتقالي وعدم اعترافة بالشرعية التي يترأسها الرئيس هادي. كان في حديثة لقناة الحدث.

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