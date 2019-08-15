عاجـــل : الوية العمالقة توجه رسالة تحذير نارية لهاني بن بريك .. وتعلن «لكل فعل ردة فعل»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الوية العمالقة توجه رسالة تحذير نارية لهاني بن بريك .. وتعلن «لكل فعل ردة فعل»

وجهت الوية العمالقة تحذيرا شديد اللهجة لما يسمى بالحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي والموالي للامارات .

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وقال الحساب الرسمي لالوية العمالقة على تويتر ان بعض عناصره يتعرضون للاستفزازت والاهانة والتعسف بالنقاط الامنية التابعة للحزام الامني .

وقال حساب الوية العمالقة في سلسلة تغريدات رصدها موقع صوت المغتربين انهم لن يسمحو بالاستفزازات ضد عناصرهم وقاداتهم ، مشيرا ان لكل فعل ردة فعل ،

ونقلت قناة الحدث تحذير الوية العمالقة ، التي تعد اقوى الوية عسكرية ومعظم المنتسبين لها من ابناء المحافظات الجنوبية وتتمركز في الساحل الغربي