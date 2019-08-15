عاجـــل : الكشف عن السبب الذي منع هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي من المشاركة في تظاهرة اليوم ؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن السبب الذي منع هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي من المشاركة في تظاهرة اليوم ؟

كما كان متوقعا فقد فشلت الدعوة التي وجهها الملجس الانتقالي لأبناء الشعب اليمني بالحضور والتظاهر دعما للانقلابهم المشئوم . قد يهمك هذا الخبر ايضا : Advertisements الفتاة السعودية صاحبت العيون الجميلة والصدر البارز تتعرى تماما وتكتب على جسدها رسالة للامير محمد بن سلمان .. شاهد ما الذي ورد فيها ..«صور»

ولجأت قيادة الانتقالي إلى الاستعانة بخبراء لفبركة صور اليوم واظهارها كحشود كبيرة .

وعلاوة عن عدم المشاركة بالرغم من الاموال الطائلة التي انفقت فقد وجهت السعودية صفعه للمجلس الانتقالي بمنع كلا من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من الحضور في التظاهرة.

ويرجع بعض المتابعين للشأن اليمني عدم المشاركة من قبل المحافظات الجنوبية إلى فقدان الثقة من قبل الجماهير لاسيما وأن جميع قيادة الانتقالي ينتمون إلى منطقة جغرافية بسيطة , اضافة إلى الاعمال اللاخلاقية التي قامت بها عناصره والمتمثلة بنهب المنازل والمقارات الحكومية في تصرف وصف بالدخيل على المجتمع العدني .

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