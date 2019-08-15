شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب وأكاديمي سعودي كبير مقرب من دوائر الحكم يعبر عن إحباطه الشديد من تصدع حلف الرياض... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والأكاديمي السعودي، خالد الدخيل، إن العرب لا يجيدون التحالف فيما بينهم، وهم أقرب للفرقة، في إشارة إلى فشل التحالف الإماراتي السعودي.

وكتب الدخيل في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "لا يجيد العرب التحالف فيما بينهم، هم أقرب للفرقة منهم للتحالف".

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وأضاف: "يخلو التاريخ منذ ما قبل أول حرب عالمية من ذكر تحالف عربي تشكل حماية لمصلحة عربية مشتركة".

وتابع: "دخلت إسرائيل من هذه الثغرة، ثم إيران. وتركيا تحاول، مستهدفون وعاجزون عن وقف الإستهداف.. متى يغادر العرب هذا التيه السياسي؟".