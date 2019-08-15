وفاة طفل غرقاً في مسبح بمدينة إب

توفي طفل في مسبح بمدينة إب، وسط اليمن، في ظل غياب شروط السلامة.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل "عمران عبدالكريم الشاطبي" ـ 13 عاماً ـ توفي الأربعاء، غرقاً في مسبح المنصوب وسط مدينة إب.

وكشفت المصادر، أن الطفل توفي فوراً حيث سحبته المياة إلى مكان عميق، ولم يستطع الخروج لعدم قدرته على السباحة، في الوقت الذي غابت فيه فرق الانقاذ وشروط السلامة.

وطالب ناشطون في وقت سابق اليوم السلطات بمحاسبة المتسببين في وفاة الطفل الشاطبي وإلزام إدارة المسبح بالالتزام بشروط السلامة العامة.

يذكر أنه سبق وأن توفي طفل آخر في ذات المسبح بطريقة مماثلة.

