وفاة مختطف متهم في قضية مقتل القيادي الحوثي "الصماد"

توفي مختطف يمني من أبناء محافظة الحديدة، داخل سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء.



وقال المحامي عبد الرحمن برمان، في تغريدة على تويتر: إن "المعتقل (علي عبده كزابة) البالغ 20 عاما، فارق الحياة في أحد معتقلات الحوثيين بصنعاء".



ولفت برمان، إلى أن "كزابة" متهم من قبل الحوثيين في قضية مقتل الصماد، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس السياسي لسلطة الحوثيين.



وأشار إلى أن كزبة يخضع مع آخرين للمحاكمة في جلسات غير علنية.



وأضاف المحامي أن المتوفي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب اليمن) وهو يتيم وفقير معدم، إضافة إلى أنه أمي لا يجيد استخدام الهاتف ولا يمتلكه، في الوقت الذي يواجه تهمة إرسال إحداثيات للتحالف العربي.



وفي 23 أبريل/نيسان 2018، أعلن الحوثيون مقتل الصماد في غارة جوية لطيران التحالف بقيادة السعودية على محافظة الحديدة،وعقبها بثت وسائل إعلامية لدول التحالف مقطع فيديو يظهر الضربة الجوية التي تعرض لها موكب القيادي الحوثي وعدد من القيادات والمرافقين، بشارع الـ50 وسط الحديدة.



وتوفي ما يزيد عن 120 معتقلا تحت التعذيب في سجون الحوثيين وفق تقارير رابطة أمهات المختطفين.

