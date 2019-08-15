شكرا لقرائتكم خبر عن من هو اللواء الحبيشي المعين قائدا لـ أبرز المناطق العسكرية في مأرب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر امس الأربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضى بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء. ويقود المنطقة العسكرية الثالثة قبل اللواء الحبيشي ، اللواء الركن فيصل حسن منذ شهر مايو من العام 2018. وتقع قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، وتنتشر في عدد من جبهات القتال أبرزها جبهة صرواح. *من هو اللواء الحبيشي؟ اللواء الركن محمد احمد علي الحبيشي المعين قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب. Advertisements من مواليد محافظة إب. خريج الكلية الحربية- دفعه 19. خريج كلية الدفاع الوطني. كان يشغل منصب اركان حرب اللواء 11حرس حدود في منطقة ثمود الذي كان يقوده حينها اللواء صالح طيمس. في 2012 م تم تعيينه أركان اللواء 39 مدرع (معسكر بدر في عدن) بموجب القرار الجمهوري رقم(44) لسنة 2012م الذي أصدره الرئيس هادي. كان الحبيشي من بين القادة الذين اعلنوا وقوفهم مع الشرعية عقب الانقلاب الحوثي في 2014

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