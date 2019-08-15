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عدن - ياسمين التهامي - بينما كان يقوم بزيارة مواقع عسكرية في ثالث أيام العيد صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى بإقالته وتعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الثالثة، هو الثالث، منذ استشهاد اللواء الركن عبدالرب الشدادي.

وصدر يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء.

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أين كان قائد المنطقة العسكرية الثالثة اثناء صدور قرار رئيس الجمهورية بإقالته ولماذا؟

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وتعتبر العسكرية الثالثة، وهي واحدة من سبع مناطق عسكرية وتنتشر قواتها في محافظتي مأرب وشبوة ومركزها مأرب، إحدى أهم المناطق القيادي وأكثرها مثارا للجدل خلال السنوات الأربع الأخيرة وخصوصا في العامين الماضيين.

وكان قائد المنطقة العسكرية الثالثة -السابق- اللواء الركن فيصل حسن قام يوم الأربعاء بزيارة تفقدية في رابع أيام عيد الأضحى، لمواقع الجيش في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، ولم يكن يعلم بأن قرارا بإقالته اتخذ وصدر في نفس اليوم.