مظاهرات حاشدة في عدن بالتزامن مع وصول لجنة سعودية إماراتية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

شهدت محافظة عدن صباح اليوم الخميس تظاهرة حاشدة دعا اليها المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عقب الانتصار العسكري ضد الفار عبدربه منصور هادي وحكومته.

وصدر عن التظاهرة بيان أكد تأييده للخطوة العسكرية التي أقدمت عليها قوات الإنتقالي “باعتبار ذلك اجراء ضروري لابد منه لتطهير عدن من الإرهاب والعناصر المتطرفة” في اشارة الى حزب الاصلاح.

وتجمع المحتشدون الذين وصل بعضهم من محافظات جنوبية في منطقة خور مكسر ورفعوا أعلام الانفصال ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويأتي الإحتفال بالتزامن مع وصل لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة إلى مدينة عدن في جنوب اليمن لبحث مسألة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في حكومة هادي الخميس إن اللجنة وصلت إلى عدن “لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها”.

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كما أكد مصدر في “المجلس الانتقالي الجنوبي” وصول اللجنة، موضحا “سنعقد معها لقاءات” دون المزيد من التفاصيل.

وتأتي سيطرة قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن “تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي”.

وهي ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مع القوات الموالية للفار عبد ربه منصور هادي.

ففي كانون الثاني/يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين قوات المجلس الانتقالي وقوات هادي أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة اكثر من 220 آخرين بجروح.