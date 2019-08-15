عاجـــل : الكشف عن اول عمل قامت به اللجنة السعودية فور وصولها عدن

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن اول عمل قامت به اللجنة السعودية فور وصولها عدن

قالت مصادر حكومية لقناة العربية قبل قليل ان قوات الانتقالي سحبت عناصرها من قصر معاشيق بعدن. Advertisements وحسب ذات المصدر ان قوات الحماية الرئاسية تسلم القصر بعد ايام من سيطرة المجلس الانتقالي عليه. الى ذلك قالت مصادر خاصة ان السعودية منعت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وبقية قيادة الانتقالي من الحضور في تظاهرات اليوم في عدن التي كان مزمع ان يعلنون فيها بيان فك الارتباط.

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