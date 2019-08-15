شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل اعلان فك الارتباط هاني بن بريك يدعو الله بطول العمر حتي ترى الام سبولة يوم الاستقلال.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظيت صورة لمسنة يمنية تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاركت اليوم الخميس بتظاهرات التمكين التي دعا اليها المجلس الانتقالي في عدن.

وغرد هاني بن بريك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رصده أبابيل نت, بمقطع فيديو للحجة سبولة صاحبت اشهر "صورة" متداولة من احتشاد اليوم بقوله:أمي سبولة أم كل الجنوب من أرض أبين الأبية ربي يمد في عمرك حتى تسعدي بيوم الاستقلال.

وبالرغم من محاولات المجلس الانتقالي استثمار عواطف الجنوبيين، وإخراجه مسيرة جماهيرية في عدن صباح اليوم، إلا أن ثمة تراجع ميداني آخر، يحدث بعيدا عن تلك الجماهير.

وفي هذا السياق، قال مصادر صحفية إن المجلس بدأ بالفعل الانسحاب من عدد من المعسكرات التي استولى عليها، في حين بدأت قوات الحماية الرئاسية العودة إليها، كما هو حال اللواء الأول حماية رئاسية.

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وأشار المصدر، إلى أن عناصر الحزام الأمني انسحبوا من محيط ومرافق المعاشيق، كما بدأوا بالخروج من بعض المواقع الأخرى، بالتزامن مع وصول لجنة سعودية للإشراف على انسحاب مليشيات الانتقالي من معسكرات عدن.

وأكد المصدر أن الانتقالي وجد نفسه أمام موقف سعودي متصلب من سيطرته على معسكرات ومؤسسات الشرعية في عدن، وبالرغم من محاولاته واتصالاته التي أجراها عبر الإمارات لاستمالة الجانب السعودي، إلا أن الأخير ثابت على موقفه بضرورة انسحاب المليشيات الانتقالية من جميع المواقع التي احتلتها في عدن.

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