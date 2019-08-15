شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن علي سالم لبيض يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع بموقفه من أحداث عدن..شاهد ماذا قال..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض قيادات المجلس الجنوبي اللجوء الى العقل والمنطق والحكمة في التعامل مع الامور المتعلقة بالاوضاع الحالية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف ” بناء الدولة او استعادتها لا يعني الدخول في مواجهات مع الاشقاء والاصدقاء والجيران

وبحسب موقع المنار اللبناني فقد لفت الرئيس الجنوبي السابق الى ان ابناء الجنوب سئموا وملوا من الاحاديث والتصريحات العنترية التي لا تخلف سوى الدمار.

واختتم البيض حديثه بالقول” بالحكمة والعقل نحصل على كل شيء ونجنب ابناء الجنوب اراقة الدماء .

وكان مكتب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، قد اعلن في وقت سابق عن موقفه مما يحدث لأبناء الشمال في المناطق الجنوبية، واصفاً ذلك بأنه جريمة تستحق اقسى العقاب لأنها جريمة مزدوجة تظلم المساكين من ابناء الشمال من جهة وتشوه صورة ابناء الجنوب لدى الراي العام الاقليمي والدولي من جهة اخرى.

أخبار قد تهمك:

Advertisements

و اعتبر البيض ان ما يحدث في العاصمة عدن الحق دمارا كارثيا بالقضية الجنوبية وجعل المتعاطفين معها ومع اعلان الانفصال يخجلون من المجاهرة بموقفهم بسبب المناظر المروعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واظهرت ان ابناء الجنوب متوحشين لا يمتلكون ذرة اخلاق من خلال اعمال العنف والنهب لحقوق اناس بسطاء لاذنب لهم .

11واختتم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض حديثه بالقول ” هناك شرذمة من اللصوص الفاسدين في سدة الحكم في الشمال اما ابناء الشمال فهم شجعان وبسطاء وفتحوا بيوتهم وصدورهم لكل الجنوبيين في مختلف الازمات التي عانى منها ابناء الجنوب سابقا وكان الشمال ملجأئهم الوحيد ووجدوا الامن والامان وتم التعامل معهم وكأنهم ابناء البلد رغم انه لم تكن هناك وحدة في ذلك الوقت