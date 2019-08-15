شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الدولار يقترب من حاجز الـ 600 وارتفاع جديد للسعودي .. أسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الخميس 15غسطس 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. أخبار قد تهمك: Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الخميس. أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 582 : 591

الريال السعودي : 154 : 155 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 583 : 592

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