شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول تحرك سعودي لتنفيذ اشتراط الحكومة الشرعية لحضور اجتماع " جدة " وعدن تشهد تطورات طارئة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر لم تسمها عن وصول لجنة سعودية عدن عصر الخميس. وبحسب مصادر الصحيفة فان اللجنة السعودية ستشرف على اعمال انسحاب المجلس الانتقالي من المعسكرات التي سيطرت عليها قوات الانتقالي والمؤسسات الحكومية الاخرى. أخبار قد تهمك: Advertisements وقالت المصادر ان اللجنة كان مقرر لها الوصول يوم الاربعاء لكنه تم تاخير موعد وصولها حتى الانتهاء من تظاهرة بخور مكسر ستقام صباحاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك سعودي لتنفيذ اشتراط الحكومة الشرعية لحضور اجتماع " جدة " وعدن تشهد تطورات طارئة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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