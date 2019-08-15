الأدوية المهربة تغرق أسواق صنعاء ومليشيا الحوثي وراء الكارثة

أكد مواطنون في صنعاء عن انتشار غير مسبوق للادوية المهربة في الاسواق المحلية وتعرض الالاف من المواطنين لمضاعفات منها الفشل الكلوي جراء استخدام أدوية غير آمنة.

وقال أحد العاملين في تجارة الأدوية إن عناصر يتبعون ميليشيات الحوثي ينشطون في تهريب وتزوير علامة الأدوية ويبيعونها في السوق المحلية بأسعار مضاعفة في ظل تواطؤ الجهات الرقابية المختصة التابعة للميليشيات.

وذكر أن ميليشيات الحوثي تبتز أصحاب صيدليات ومخازن الأدوية لدفع الإتاوات مقابل غض الطرف عن الأدوية المهربة والمزورة، التي يبيعونها بأسعار تفوق أسعار الأدوية الآمنة.

وشهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً غير مبرر في السوق المحلية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر، والتي تجاوزت أسعارها 300% في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي.