عدن لا تتمرد.. مُحسن يشن هجوماً على الإرهاب ويصف محاولات التطهير بـ "الناجحة"

شن الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز المصرية، هجوماً حاداً على الجماعات الإرهابية والإجرامية داخل الأراضي اليمنية، حيث كشف عن حقيقة الأوضاع الأمنية داخل عدن، كما وصف محاولات التطهير من قبل قوات الشرعية والتحالف العربي بـ "الناجحة".

قال مُحسن، خلال حديثه، إن الحملات الأمنية المُكثفة جاءت بعد محاولات كثيرة من قبل عناصر المليشيا للقيام بجرائم اغتيال فى مركز الشيخ عثمان، فضلاً عن إحباط مُخطط السيطرة على عدن، مُشيراً إلى أن ما يتم هو خطوة قوية للمجلس الانتقالي، حيث تتم عمليات لتطهير عدد من المناطق، واليوم تشهد عدن مظاهرة مليونية لتأييد خطوات المجلس الانتقالي.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، أن هناك شعور بالأمان داخل الأراضي، والخطوات جاءت للتطهير وعودة الأمن والخدمات، لافتاً إلى أن عدن تشهد تحسن فى الكهرباء والمياه بمساندة المواطنين والحكومة الشرعية.

واستكمل مُحسن، الدعم الشعبي والتفاعل فى عدن ومحاربة مخلفات الإرهابيين "داعش والقاعدة" خطوات قوية وهادفة، وأن هناك مليونية فى كل محافظات الجنوب لتأييد خطوات استعادة الدولة، والمساندة هي تشجيع ولفتة طيبة من أبناء الشعب اليمني.