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البنك المركزي يعلن عودة عمله الاحد القادم بعد انتهاء اجازة العيد

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أعلنت ادارة البنك المركزي في عدن اليوم عن البدء بمباشرة عمله في المقر الرئيس في عدن الاحد القادم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت ادارة البنك في بيان نشر على صفحة البنك إن البنك المركزي يُعتبر مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل، لخدمة كافة اليمنيين، وفي كل الظروف.

وأهاب البلاغ، بجميع المواطنين وكذا و سائل الإعلام بتوخي روح المسؤولية، وعدم الإنجرار وراء الشائعات، التي تتحدث عن وجود إرباك في عمل البنك المركزي.

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