الحوثيون يقصفون بمختلف الأسلحة مواقع "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة

شنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية جنوبي محافظة الحديدة، غرب اليمن. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركةفي الجبلية بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبالمدفعية من عيار 60 وعيار 82 وبمدفعية الهاوزر بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على القوات المشتركة بإستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة. وذكرت مصادر عسكرية عن قيام المليشيات بحشد المقاتلين والدفع بتعزيزات ضخمة تتضمن آليات تحمل مئات العناصر الحوثية بإتجاه منطقة الجبلية في إطار تصعيدها المتواصل في محافظة الحديدة.

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