وفاة طفل غرقاً في مسبح بمحافظة إب

توفي الطفل عمران الشاطبي 13 عاما في محافظة إب نتيجة لغرقه في مسبح المنصوب وسط المدينة.
وذكر سكان أن الطفل توفي فورا حيث قامت المياة بحسبه الى مكان أكثر عمقا ولم يتمكن من السباحة مما ادى الى وفاته على الفور.
ولا تتوفر وسائل السلامة أو شخصيات خاصة بالانقاذ في مسبح المنصوب الاكثر ازدحاما في مدينة إب.
ويشهد مسبح المنصور حالات وفاة كثيرة منذ ان إنشء قبل عشرات السنين.
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