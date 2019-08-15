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وفاة طفل غرقاً في مسبح بمحافظة إب

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توفي الطفل عمران الشاطبي 13 عاما في محافظة إب نتيجة لغرقه في مسبح المنصوب وسط المدينة.

وذكر سكان أن الطفل توفي فورا حيث قامت المياة بحسبه الى مكان أكثر عمقا ولم يتمكن من السباحة مما ادى الى وفاته على الفور.

ولا تتوفر وسائل السلامة أو شخصيات خاصة بالانقاذ في مسبح المنصوب الاكثر ازدحاما في مدينة إب.

ويشهد مسبح المنصور حالات وفاة كثيرة منذ ان إنشء قبل عشرات السنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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