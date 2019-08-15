شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن جاسم يثير غضب السعوديين والإماراتيين بتغريدة عن "اليمن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق وزير خارجيتها الأسبق، ضجة وموجة انتقادات ضده من سعوديين وإماراتيين، بعد تغريدة عن العلاقات بين "حليفين"، اعتبرها مغردون أنها تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات.

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

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حمد بن جاسم بن جبر✔@hamadjjalthani

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة.

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لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

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لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

">

حمد بن جاسم بن جبر✔@hamadjjalthani

·

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة.

بالأمس كتبت عن عظم أثر فشل الحملة الممنهجة على معنويات #قطر !

بدأت الحملة بعمل منسق بين جوقة التنظيم في جميع دول الخليج لإحداث شرخ دون تدخل مباشر وبعد أن فشلوا تدخلت #الجزيرة !

الآن وبعد اربعة أيام يغرد حمد بن جاسم خيبة أمل كبيرة وبالذات بعد تصريح مستشار الملك الأمير خالد الفيصل — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 14, 2019

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منذر آل الشيخ مبارك✔@monther72

بالأمس كتبت عن عظم أثر فشل الحملة الممنهجة على معنويات #قطر !

بدأت الحملة بعمل منسق بين جوقة التنظيم في جميع دول الخليج لإحداث شرخ دون تدخل مباشر وبعد أن فشلوا تدخلت #الجزيرة !

الآن وبعد اربعة أيام يغرد حمد بن جاسم خيبة أمل كبيرة وبالذات بعد تصريح مستشار الملك الأمير خالد الفيصل

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بالأمس كتبت عن عظم أثر فشل الحملة الممنهجة على معنويات #قطر !

بدأت الحملة بعمل منسق بين جوقة التنظيم في جميع دول الخليج لإحداث شرخ دون تدخل مباشر وبعد أن فشلوا تدخلت #الجزيرة !

الآن وبعد اربعة أيام يغرد حمد بن جاسم خيبة أمل كبيرة وبالذات بعد تصريح مستشار الملك الأمير خالد الفيصل — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 14, 2019

Twitter Ads info and privacy

بالأمس كتبت عن عظم أثر فشل الحملة الممنهجة على معنويات #قطر !

بدأت الحملة بعمل منسق بين جوقة التنظيم في جميع دول الخليج لإحداث شرخ دون تدخل مباشر وبعد أن فشلوا تدخلت #الجزيرة !

الآن وبعد اربعة أيام يغرد حمد بن جاسم خيبة أمل كبيرة وبالذات بعد تصريح مستشار الملك الأمير خالد الفيصل — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 14, 2019

وقال حمد بن جاسم: "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة"، مضيفا: "إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".

وانهالت التعليقات على تغريدة حمد بن جاسم من مغردين سعوديين وإماراتيين يؤكدون فيها على قوة العلاقات بين المملكة والإمارات ويهاجمون سياسات قطر ورئيس حكومتها السابق، فيما استشهد بعضهم بتصريح أمير مكة خالد الفيصل الذي قال فيه إن "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، تعليقا على ما تردد عن وجود خلاف بين السعودية والإمارات بسبب أحداث عدن.

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

">

حمد بن جاسم بن جبر✔@hamadjjalthani

·

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة.

نقطة من اول السطر ..

.

لا جديد الحل فالرياض ..

اضغط المضغوط اكثر..

الاماراتي سعودي 🇦🇪🇸🇦

والسعودي اماراتي 🇸🇦🇦🇪 pic.twitter.com/NrqTnICvUy — هاني العتيبي (@otaibe_hani) August 14, 2019

">

هاني العتيبي@otaibe_hani

نقطة من اول السطر ..

.

لا جديد الحل فالرياض ..

اضغط المضغوط اكثر..

الاماراتي سعودي Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.