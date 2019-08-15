شكرا لقرائتكم خبر عن ”طلاق صامت” و ”مبادرة سرية” .. العاهل الأردني يفاجئ شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين بهذه الخطوة..وأمير... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية أن العاهل الأردني "عبدالله الثاني" التقي في لندن بأخته غير الشقيقة الأميرة "هيا بنت الحسين"، التي تخوض نزاعا شرسا مع زوجها ولي عهد دبي "محمد بن راشد".

وأضافت المصادر، لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، أن اللقاء جاء في إطار "زيارة عيد عائلية".

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يأتي ذلك بينما لم يعلن الديوان الملكي الأردني حتى الساعة 12:30 ت.غ عن إجراء أي لقاء من هذا النوع.

كان الملك "عبدالله الثاني" غادر عمان إلى لندن في وقت سابق في "زيارة عمل"، كما وصفتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وزيارة العاهل الأردني هي الأولى للعاصمة البريطانية بعد اندلاع الأزمة بين "بن راشد" وزوجته الأميرة الهاشمية، مع أن الملك غادر بعدها لقضاء "إجازة خاصة" في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة القائمة بين "هيا" و"بن راشد"، فشلت مبادرة طرحها عم الأميرة المخضرم "حسن بن طلال" تهدف لترتيب "طلاق صامت" ودون نزاعات قضائية.

وذكرت الصحيفة أن صعوبة المهمة دفعت وساطة الأمير العم باتجاه تقليص سقف مبادرته لصالح "طلاق ثم نزاع قضائي صامت" إعلاميا على الأقل تجنبا لإحراجات الإعلام الغربي.