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تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني

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ارتفعت اسعار العملات الاجنبية بشكل طفيف امام الريال اليمني في عموم محلات الصرافة والبنوك المحلية.

وفيما يلي أسعار العملات الاجنبية:

العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 578 583

سعر الريال السعودي 151 153

سعر الدرهم الإماراتي 154 156

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

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أسعار الريال العماني 1455 1480

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458

سعر الرنجت الماليزي 129 131

سعر رمبي صيني 78 79.5

سعر دينار جزائري 4 5

سعر دينار ليبي 389 393

أسعار الليرة التركي 91 92

سعر روبية هندي 6 7

أسعار بير أثيوبي 18 19

سعر فرنك سويسري 533 537

أسعار دولار أسترالي 742 748

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