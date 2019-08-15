تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية بشكل طفيف امام الريال اليمني في عموم محلات الصرافة والبنوك المحلية. وفيما يلي أسعار العملات الاجنبية: العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 578 583 سعر الريال السعودي 151 153 سعر الدرهم الإماراتي 154 156 أسعار اليورو الأوروبي 627 630 أسعار الجنيه الاسترليني 714 720 أسعار الدولار الكندي 413 417 سعر جنيه مصري 29 30 سعر الريال القطري 137 141 سعر الدينار الكويتي 1651 1702 Advertisements أسعار الريال العماني 1455 1480 أسعار الدينار الأردني 759 764 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 سعر الرنجت الماليزي 129 131 سعر رمبي صيني 78 79.5 سعر دينار جزائري 4 5 سعر دينار ليبي 389 393 أسعار الليرة التركي 91 92 سعر روبية هندي 6 7 أسعار بير أثيوبي 18 19 سعر فرنك سويسري 533 537 أسعار دولار أسترالي 742 748

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