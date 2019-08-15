تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية بشكل طفيف امام الريال اليمني في عموم محلات الصرافة والبنوك المحلية.
وفيما يلي أسعار العملات الاجنبية:
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 578 583
سعر الريال السعودي 151 153
سعر الدرهم الإماراتي 154 156
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
سعر الرنجت الماليزي 129 131
سعر رمبي صيني 78 79.5
سعر دينار جزائري 4 5
سعر دينار ليبي 389 393
أسعار الليرة التركي 91 92
سعر روبية هندي 6 7
أسعار بير أثيوبي 18 19
سعر فرنك سويسري 533 537
أسعار دولار أسترالي 742 748
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