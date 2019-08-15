قال الناشط السياسي الجنوبي أحمد القسيمي، إن احتشاد عشرات الالاف من أبناء الجنوب في ساحة العروض جاء لتأييد خطوات المجلس الانتقالي الاخيرة .
وأكد "القسيمي" في تصريح خاص، أن مليونية النصر اليوم الخميس في العاصمة عدن شهدت مشاركة حشود ووفود ضخمة من جميع أرجاء الجنوب للاحتفال بنصر قواتنا الجنوبية الباسلة وماحققته من إنجاز في طرد معسكرات الارهاب من العاصمة عدن.
وأشار الناشط السياسي الجنوبي، إلى أن مليونية النصر يشارك فيها كل أبناء الجنوب من جميع المحافظات الجنوبية وليس عدن فقط، لافتًا إلى أن الأفواج بدأت تتوافد على عدن منذ الأمس.
كانت هذه تفاصيل خبر القسيمي: مليونيتنا لمساندة الانتقالي في طرد الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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