قال "وضاح اليمن عبدالقادر" المُحلل السياسي اليمني، بأن حزب الإصلاح سيطر على مفاصل الشرعية ، من خلال حزمة من القرارات التي تمت المنتمين له والتعيينات في مختلف الوظائف العليا للدولة على اعتبار أنها استحقاق له وايضا سخر كل الدعم الذي منح للشرعية لتشكيل جيش وطني وأمن في إعادة تأسيس مؤسستي الجيش والأمن على أسس حزبية وهو ما يجرم حسب الدستور اليمني.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإصلاح كان دور كبير في اجتياح الجنوب في جرب صيف ٩٤ وتصفية كوادر الحزب الاشتراكي الذي كان حاكما في الجنوب وايضا شريكا للمؤتمر الشعبي العام في الوحدة وهو ما خلق تبعات كبيرة وتراكمات أدت إلى ظهور حراك سلمي جنوبي في مطلع العام ٢٠٠٧ سرعات ما تحول إلى مطالب بالانفصال والعودة لما قبل العام ٩٠ .
وقال وضاح.. اليوم هناك رفض شعبي واسع في الجنوب لحزب الإصلاح باعتباره من ساهم في اجتياح الجنوب وأيضا لسيطرته على مفاصل القرار في الشرعية وعرقلته لبعض الجبهات العسكرية في مواجهة الحوثيين كنا هو حاصل في نهم التي تبعد عشرات الكيلومترات من صنعاء والتي توقفت فيها المعارك منذ ما يزيد عن ٣ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر وضاح اليمن عبدالقادر لـ "الخليج 365": رفض شعبي واسع في الجنوب لحزب الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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