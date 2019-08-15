الأجهزة الأمنية تعثر على جوال وحقيبة نسائية بداخلها مبلغ مالي بالمكلا

عثرت الأجهزة الأمنية في ساحة المنصة بمدينة المكلا على شنطة نسائية داخلها مبلغ مالي وقامت بتسليمها لمالكتها.
وذلك بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية داخل المنصة عن وجودها بأيادٍ أمنية أمينة وحضور صاحبها الذي عرّف بعلامات وأمارات الشنطة وتسليمها له من قبل أفراد الأمن.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية عن عثورها على جوال داخل ساحة المنصة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وهو الآن بحوزة الأجهزة الأمنية وعلى من يدعي ملكيته عليه الاتصال على رقم الجوال نفسه وسيتم الرد عليه مباشرة وتسليمه للجوال بعد أن يقوم بالتعريف عليه وأماراته .
وتبذل الأجهزة الأمنية في مديريات ساحل حضرموت جهوداً كبيرة في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة وإعادة ثقة المواطنين برجال الأمن وأجهزته المختلفة من خلال النجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أعاد للأمن هيبته وللمواطن ثقته بالأمن وقياداته بعد أن شهدت تلك العلاقة نوع من عدم الثقة بين الأمن والمواطنين.
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