قال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، إنه من ضمن أولويات المجلس الإنتقالي الجنوبي تسليط الضوء على وادي حضرموت.
وأكد بن الشيخ ابوبكر في تصريحات "الخليج 365" أن قيادات المجلس الإنتقالي لا تخف عليهم العمليات الإرهابية للتي تحدث في وادي حضرموت.
وأضاف، أن بيان المجلس الإنتقالي في مليونية النصر والتمكين بخور مكسر صباح اليوم الخميس 15 أغسطس/ آب كان واضحا بهذا الخصوص، والتحرير للوادي قادم بإذن الله.
هذا وقال شهود متواجدون في ساحة العروض بالعاصمة الجنوبية عدن ان وفد وادي حضرموت شد انتباه المحتشدين صباح اليوم .. مؤكدين أن أبناء الوادي لفتوا الأنظار في مليونية التمكين والثبات بالعاصمة عدن لحظة دخولهم الساحة بحماس عالي وهتافاتهم التي اسمعت ارجاء الساحة هناك بشعارات موحدة كان أبرزها "واجب علينا واجب تحرير الوادي".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالمجلس الانتقالي "لليمن العربي": المجلس لا يغض الطرف عن ما يجري في وادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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