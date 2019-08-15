وصول لجنة سعودية إلى عدن للاشراف على استلام الأماكن السيادية

وصلت قبل ساعات لجنة سعودية إلى العاصمة الجنوبية عدن هذا اليوم الخميس 15 أغسطس/ آب. وبحسب قناة الحدث، فإن اللجنة السعودية وصلت للاشراف على استلام الأماكن السيادية. لتفاصيل أكثر دقة.. تابعونا لاحقا أعزاءنا الكرام.

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