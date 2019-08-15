شاهد.. رفض شعبي لحزب الإصلاح وتأييد كبير لخطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي

أجمع عدد من أبناء المحافظات الجنوبية الذين ألتقى بهم (الخليج 365) على رفضهم لعودة حزب الإصلاح اليمني إلى العاصمة عدن، مؤكدين في الوقت نفسه تأييدهم للخطوات التي قام بها المجلس الإنتقالي للتخلص منهم .

وقال المواطنون الذين شاركوا في المليونية التي شهدتها ساحة العروض اليوم في عدن أنهم يؤيدون كل الخطوات التي يقوم بها المجلس الجنوبي على طريق نيل الإستقلال الوطني .. لافتين إلى أنهم توافدوا من مختلف المحافظات الجنوبية للتعبير عن هذا التأييد ولإبلاغ العالم برفضهم عودة حزب الإصلاح إلى عدن والمحافظات الجنوبية .