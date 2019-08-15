أجمع عدد من أبناء المحافظات الجنوبية الذين ألتقى بهم (الخليج 365) على رفضهم لعودة حزب الإصلاح اليمني إلى العاصمة عدن، مؤكدين في الوقت نفسه تأييدهم للخطوات التي قام بها المجلس الإنتقالي للتخلص منهم .
وقال المواطنون الذين شاركوا في المليونية التي شهدتها ساحة العروض اليوم في عدن أنهم يؤيدون كل الخطوات التي يقوم بها المجلس الجنوبي على طريق نيل الإستقلال الوطني .. لافتين إلى أنهم توافدوا من مختلف المحافظات الجنوبية للتعبير عن هذا التأييد ولإبلاغ العالم برفضهم عودة حزب الإصلاح إلى عدن والمحافظات الجنوبية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رفض شعبي لحزب الإصلاح وتأييد كبير لخطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.