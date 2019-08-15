جمال محسن يوجه رسالة للشرعية: يجب التفاوض من أجل الوطن بلا شروط

قال المُحلل السياسي جمال محسن رئيس تحرير "الخليج 365"، لأجل أن تتضح الصورة بأن خلال عملية عاصفة الحزم تم تحرير المحافظات الجنوبية ، وبعد مرور أربع سنوات لم يتم تحرير أي محافظة وهو ما كشف أن تأخر النصر كان بسبب التنظيمات الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل الإخبارية المصرية"، أن الخطوة الذي يقوم بها الحكومة الشرعية والتي تكشف الإخلالات في بسبب التغلل في الاوساط الحكومية.

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وقال إن معظم القوات الحكومية انضمت الآن للمجلس الإنتقالي، وجاء ذلك لصالح المواطن والمواطنيين.

وأشار بأنه الأن يجب الإستجابة للشقيقة الكبري، والتي تحقق الكثير من العدالة والتي يتم الإتفاق على صيغة ليتم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه سابقاً عبر انتخابات داخل المحافظات والتي تم تحريرها.