عدسة "الخليج 365" ترصد الحضور الجماهيري الجنوبي الكبير في عدن

وثقت عدسة "الخليج 365" الحضور الجماهيري الجنوبي في ساحة العروض بخور مكسر بالعاصمة الحنوبية عدن ، صباح الخميس 15 أغسطس/ آب، وذلك بالتزامن مع دعوة المجلس الإنتقالي للحضور والمشاركة في مليونية النصر والتمكين.

وشهدت العاصمة عدن حضورا جماهيريا غير عادي من كافة المحافظات الجنوبية تأييدا للمجلس الإنتقالي ، حضرته قيادات جنوبية بارزة إضافة إلى قيادات وشخصيات في المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن مليونية الثبات والتمكين الذي شهدته العاصمة الجنوبية عدن، صباح اليوم الخميس 15 أغسطس، شدد على الآتي:

مطالبة المجتمع الدولي والتحالف العربي بتسليم إدارة الجنوب للجنوبيين وموكله المجلس الانتقالي الجنوبي .

مطالبة المجتمع الدولي والتحالف العربي باحترام إرادة شعب الجنوب، بصفته الشريك الحقيقي في الحرب ومكافحة الإرهاب .

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تأييد الشعب الجنوبي لكل ما قامت به المقاومة الجنوبية في حماية الشعب وبسط الأمن، واعتباره إجراء ضروريا .

تجديد التفويض للقائد عيدروس الزبيدي بمواصلة تحمل المسؤولية التاريخية بالتفويض الممنوح له من الشعب لإقامة دولة الجنوب.

مطالبة كافة شرائح المجتمع الجنوبي بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وعدم التفريط بكل المكتسبات.

الإشادة بانتصارات المقاومة الجنوبية ودعوتها إلى استكمال تحرير وتطهير كافة أراضي الجنوب : مكيراس - وادي حضرموت - بيحان.