تعرف على أبرز ما ورد في بيان مليونية الثبات والتمكين بالعاصمة عدن

رصد "الخليج 365" أبرز ما ورد في بيان مليونية الثبات والتمكين الذي شهدته صباح اليوم العاصمة الجنوبية عدن. وفيما يلي ينشر موقع "الخليج 365" أبرز ماورد: مطالبة المجتمع الدولي والتحالف العربي بتسليم إدارة الجنوب للجنوبيين وموكله المجلس الانتقالي الجنوبي . مطالبة المجتمع الدولي والتحالف العربي باحترام إرادة شعب الجنوب، بصفته الشريك الحقيقي في الحرب ومكافحة الإرهاب . Advertisements تأييد الشعب الجنوبي لكل ما قامت به المقاومة الجنوبية في حماية الشعب وبسط الأمن، واعتباره إجراء ضروريا . تجديد التفويض للقائد عيدروس الزبيدي بمواصلة تحمل المسؤولية التاريخية بالتفويض الممنوح له من الشعب لإقامة دولة الجنوب. مطالبة كافة شرائح المجتمع الجنوبي بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وعدم التفريط بكل المكتسبات. الإشادة بانتصارات المقاومة الجنوبية ودعوتها إلى استكمال تحرير وتطهير كافة أراضي الجنوب : مكيراس - وادي حضرموت - بيحان.

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