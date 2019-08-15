منظمات المجتمع المدني والنقابات العامة والاتحادات المهنية بعدن تصدر بيانا

أصدرت منظمات المجتمع المدني والنقابات العامة والاتحادات المهنية بالعاصمة عدن، بيانا بمناسبة مليونية الثبات والتمكين "الإنتصار لإرادة شعب الجنوب"..وفيما يلي يعيد "الخليج 365" نشر نص البيان كما ورد:

ياشعب الجنوب العظيم :

نحتشد اليوم في عدن حاضرة الجنوب وعنوان هويته وعاصمته الأبدية في ساحة النصر بكل ماتمثله من تضحيات وارث نضالي في وجدان شعبنا وذاكرته الجمعية ، وكل مايعبر عن معاني الوفاء والتحدي والعزيمة على مقاومة كل أنواع الظلم والقهر والإستبداد، انتصارا لكرامة الجنوب وارادته الوطنية الحرة نحو استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة بحدودها المعترف بها دوليا قبل 21 مايو 1990م.

ياشعب الجنوب البطل :

نلتقي اليوم لنجدد عهدنا ووفائنا لدماء كل شهداء الجنوب ولنعلن تأييدنا ودعمنا المطلق لنهج وتوجهات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد / عيدروس الزبيدي ولكل الخطوات والإجراءات التي اتخذها المجلس والتي تهدف إلى حماية مكاسب ومنجزات شعبنا وصون حقوقه وثرواته ومقدراته الوطنية.

وبناء عليه فإننا نؤكد على مايلي :

● إن ماحصل في العاصمة عدن مؤخرا كان نتيجة حتمية لعقلية نظام صنعاء وقواه الحوثية والإرهابية ولفشل وسوء ممارسات الحكومات الشرعية المتعاقبة التي تحولت إلى مقصلة على رقاب الشعب منذ تحرير عاصمة الجنوب عدن قبل أربع سنوات ، تاربة وباتت اداة لإعاقة اي جهود لتطبيع الحياة والأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية والمعيشية للناس برغم الجهود والدعم السخي الذي قدمه ولازال يقدمه التحالف العربي .

● نعلن عن تأييدنا لما قامت به المقاومة الجنوبية في حماية الشعب وبسط الأمن والاستقرار في ربوع العاصمة عدن باعتبار ذلك اجراء ظروري لابد منه لتطهير عدن من الإرهاب والعناصر المتطرفة .

● نناشد فخامة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد المقاومة الجنوبية المفوض شعبيا بإعلان عدن التاريخي في 4 مايو 2017 ، بتحمل مسؤولياته التاريخية التي فوضه الشعب عليها في اطار الجنوب حتى استعادة دولته المستقلة .

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● نناشد المجتمع الدولي ودول التحالف العربي بتسليم ادارة الجنوب للجنوبيين وممثلهم المجلس الانتقالي الجنوبي وذلك لإدارة شؤون الجنوب .

● نناشد المجتمع الدولي ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة باحترام ارادة شعب الجنوب كونه الشريك الاساسي في التحالف العربي في مجابهة المد الفارسي بالمنطقة تاربة اليوم ومكافحة الارهاب نحو تحقيق أهداف التحالف العربي واستقرار المنطقة والعالم .

● نرحب ونثمن بالدعوة المسؤولة من المملكة العربية السعودية لإجراء الحوار بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية .. وهو الفعل الذي نبجله ونقدره بإجلال واكبار .

● ندعو ابناء شعبنا بكافة شرائحه وفئاته وتفاعلاته بأهمية الحفاظ على مكتسبات وانجازات مقاومتنا الجنوبية وعدم التفريط بها والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز روح وقيم الثقافة المدنية والتعايش السلمي والامن والسلم الاجتماعي .

● نشيد بالدور البطولي الذي خاضته المقاومة الوطنية الجنوبية وتحقيق النجاحات والانتصارات الباهرة التي ننقشها اليوم بأحرف من نور وندعوهم الى الاستمرار بتطهير باقي مناطق الجنوب والارهاب والاحتلال في بيحان ووادي حضرموت ومكيراس واينما وجد في جنوبنا الحبيب .

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى

عاش الجنوب حرا ابيا .

صادر عن منظمات المجتمع المدني والنقابات العامة والاتحادات المهنية

عدن - 15 أغسطس 2019م