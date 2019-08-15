شاهد.. فريق طبي متكامل يرافق مليونية خور مكسر بالعاصمة عدن

رافق فريق طبي متكامل أحرار الجنوب العربي، بتوجيهات من المجلس الإنتقالي الجنوبي حفاظا على سلامة المواطنين من أي مكروه طارئ قد يحدث لا سمح الله.
وتواجدت الفرق الطبية بساحة العروض في خور مكسر بالعاصمة الجنوبية عدن، إبتداء من اليوم الخميس الـ15 من أغسطس/ إب.
تجدر الإشارة إلى أن دعوة المجلس الإنتقالي، حازت على حضور وتأييد جنوبي كبيرين، وذلك في اطار استعادة الدولة المسلوبة.
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