أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: شاهد .. آلاف الجنوبيون يحتشدون في مليونية لتأييد الإنتقالي بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/411554 الهلال الاماراتي يوزع مساعدات لأسر الشهداء في عدن الجيش الوطني يستهدف تجمعات حوثية غربي تعز قطر تدعم معسكرات تضم عصابات إفريقية على حدود السعودية كهرباء عدن تنفي تلقيها أي تهديدات من الإنتقالي صحيفة دولية : تخاذل القوات الحكومية ينهي الرهان عليها في مواجهة المشروع الحوثي اللواء شلال يصل إلى ساحة مليونية النصر في عدن شاهد بث مباشر لفعالية مليونية النصر في العاصمة عدن قيادي في الإنتقالي : التخلي عن السيطرة في عدن ليس مطروحاً رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بحضرموت في مقدمة الجماهير Advertisements طهران تحاول إستغلال أحداث عدن لتحقيق مزيد من التقارب بين الحوثيين والإخوان متظاهرو عدن "لليمن العربي": من يخبر الجزيرة أن أعدادنا أكثر من سكان قطر.. فيديو محلل سياسي لــ "الخليج 365": هناك رفض شعبي من كافة المكونات السياسية والاجتماعية لحزب الإصلاح شاهد .. مسنة جنوبية تتقدم مليونية النصر والتأييد بعدن شاهد.. اللواء شلال شايع يقبل علم الجنوب وسط الجماهير قرار إداري يقضي بتجهيز وعودة بث قناة عدن من العاصمة عدن صحفي سعودي: على الشمال قبول مصير الوحدة اليمنية مدير عام مديرية دوعن يهنئ محافظ حضرموت بعيد الأضحى المبارك شاعر الحضرمي يطلق قصيدة بنكهة فريدة من نوعها تأييدا لقضية الجنوب المهندس فضل الدقم مساعدا لرئيس قطاع قناة عدن للشئون الهندسية

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