اليمن العربي تتجول في مليونية النصر والتأييد بساحة العروض بعدن .. شاهد

تجولت كاميرا (الخليج 365) في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، التي تحتضن في هذه الأثناء، مليونية جنوبية هي الأكبر تأييداً للمجلس الإنتقالي الجنوبي وتحركاته الأخيرة ضد معسكرات الإصلاح في عدن .

ورصدت كاميرا الخليج 365 علامات الفرح والترحيب البادية على وجوه المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى رافعين أعلام دولة الجنوب فيما سارع البعض إلى رسمها .

وتؤكد الإبتسامات المرسومة على وجوه المتظاهرين سعادتهم وتأييدهم للخطوات التي قامت بها المجلس الإنتقالي الجنوبي على طريق إستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة .