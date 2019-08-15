رئيس تحرير "الخليج 365" لــ اكسترا نيوز: المجلس الإنتقالي قوة كبيرة غير المشهد في عدن

قال المُحلل السياسي جمال مُحسن رئيس تحرير موقع "الخليج 365" إن المجلس الإنتقالي الجنوبي، قام بتطهير عدد كبير من المناطق والألوية العسكرية، مؤكداً بأن عدن تشهد الآن مليونية كبيرة تأيداً لمواقف المجلس الإنتقالي.

وأضاف مُحسن خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، بأن تأخر النصر كان بسبب العمليات الإرهابية.

وأشار بأن الآن تم عودة الشعور بالأمان والذي كان يجب أن يتم قبل أربع سنوات، مؤكداً بأن هناك تحسن في الخدمات بعدن بعد تعطلها لسنوات.

وحول التفاعل الشعبي قال بأن المليونية ليست في عدن بل في كثير من محافظات الجنوب وهي خطوة إيجابية.

وأكد بأن الضربة الصاروخية التي استهدفت أبو اليمامة كانت من قبل الحوثيين، والذي يتزامن بعملية الشيخ عثمان والذي يؤكد التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة.

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كما قال بأن هناك تنسيق بين المجلس الإنتقالي والتحالف العربي، والذي من خلاله تم القبض على من استهدفوا القائد أبو اليمامة ، والذي كشف بأن هناك تنظيمات ارهابية اترتبطت بالاخوان المسلمين باليمن.

وأضاف بأن نشهد بأن كل المحافظات الجنوبية تم تحريرها بعد أربع شهور من عاصفة الحزم والذي أوجد علامات استفهام حول تأخر النصر وكان بالتأكيد تأخير النصر بسبب العناصر الإرهابية.

كما أكد بأن المجلس الإنتقالي أثبت بأنه قوة كبيرة.

يذكر أن العاصمة المؤقتة عدن، تشهد في هذه الأثناء، مليونية جنوبية هي الأكبر تأييداً لتحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي الأخيرة ضد معسكرات الإصلاح في عدن .