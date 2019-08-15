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عدن - ياسمين التهامي - اعلن نادي شباب الاهلي الاماراتي عبر صفحتة الرسمية في الفيسبوك عن تلقية دعوة من نادي برشلونة الاسباني بخصوص اللاعب اليمني عادل وجدان للمشاركة في تدريبات النادي الاسباني

وتاتي دعوة نادي برشلونه للاعب اليمني عادل وجدان الشاذلي بعد متابعه كشافين النادي معسكر نادي شباب الاهلي في اسبانيا وحينها عادل سجل هدف جميل في احدى المباريات التجريبيه امام نادي اتلكتيكو الاسباني صاحب الدرجه التانيه.

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موهبة كروية يمنية الى برشلونة الإسباني

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الجدير بالذكر بان اللاعب عادل وجدان انضم لفريق شباب الاهلي كلاعب مقيم، وهو ابن اللاعب اليمني لاعب المنتخبات الوطنية ونادي وحدة عدن وجدان الشاذلي.