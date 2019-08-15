قيادات هادي يتساقطون في احضان عيدروس شاهد اخرهم !

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عدن - ياسمين التهامي - ظهر العميد ناصر الشوحطي بعد ساعات من تكليفه بإدارة أمن عدن برفقة رئيس ما يسمى بـ ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، في ضربة جديدة للحكومة التي تمارس الآن مهامها من العاصمة السعودية الرياض.

وأقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الأربعاء، قيادات أمنية جنوبية على خلفية أحداث عدن الأخيرة التي وصفتها الحكومة بأنها انقلاب على الشرعية، بينما يصفها ”الانتقالي الجنوبي“ بأنها ردة فعل دفاعية.

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وقضت قرارات الميسري، بعزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة فيما سمّاه الوزير ”الانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح أخيرًا“.

وقضت قرارات الميسري، كذلك بتكليف العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة ⁧‫عدن‬⁩ لحين صدور قرار التعيين.

غير أن ظهور الشوحطي يبدو ضربة للميسري أثارت الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الناشط الجنوبي جمال عطاف ساخرا: ”‏ناصر الشوحطي المعين من قبل الميسري مديرا لأمن عدن‬⁩ بدلاً عن شلال يباشر عمله ويؤدي اليمين الدستورية أمام عيدروس الزبيدي“.