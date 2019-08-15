شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الانتقالي يبدأ الانسحاب من قصر معاشيق ..ولجنة سعودية تصل قبل قليل للاشراف على الانسحاب الكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذ

وصلت لجنة سعودية، الخميس، إلى العاصمةآ المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

وأكد مصدر أن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية تسلمت قصر معاشيق الرئاسي في عدن من عناصر المجلس الانتقالي.

اخبار ساخنة

الدولار يقترب من حاجز الـ 600 وارتفاع جديد للسعودي .. أسعار الصرف اليوم

موهبة كروية يمنية الى برشلونة الإسباني

قيادات هادي يتساقطون في احضان عيدروس شاهد اخرهم !

عاجل : الانتقالي يبدأ الانسحاب من قصر معاشيق ..ولجنة سعودية تصل قبل قليل للاشراف على الانسحاب الكامل

شاهد حصرياً.. الصورتين الاكثر شهرةً وتداولا من "مليونية النصر" بعدن

Advertisements

عاجل : هذه ارفع مسؤول في الانتقالي وصل الى ساحة العروض في عدن

كيف اوقع الاخوان الرئيس هادي بالفخ ...ظهور قائد المنطقة الرابعة ومدير أمن عدن الجديد برفقة الزبيدي.. ما الذي يحدث ؟

عاجل : أهم ما جاء في بيان مليونية التمكين في ساحة العروض بعدن قبل قليل

علي سالم لبيض يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع بموقفه من أحداث عدن

وطالبت قوات التحالف برئاسة السعودية قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس ، عبد ربه منصور هادي.

واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء جوار دعته إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.

وأسفرت معارك لعدة أيام بين الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات أخرى.

ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة. وبالفعل نفذت قوات التحالف عملية من هذا النوع ضد منتهكي الهدنة.

مقالات قد تعجبك