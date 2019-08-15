شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الحماية الرئاسية تتسلم قصر معاشيق.. والسعودية تقيد حرية تنقل الزبيدي وبن بريك وقيادة الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية لقناة العربية قبل قليل ان قوات الانتقالي سحبت عناصرها من قصر معاشيق بعدن.

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وحسب ذات المصدر ان قوات الحماية الرئاسية تسلم القصر بعد ايام من سيطرة المجلس الانتقالي عليه.

الى ذلك قالت مصادر خاصة ان السعودية منعت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وبقية قيادة الانتقالي من الحضور في تظاهرات اليوم في عدن التي كان مزمع ان يعلنون فيها بيان فك الارتباط.