شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. قوات الحماية الرئاسية تتسلم قصر معاشيق.. والسعودية تقيد حرية تنقل الزبيدي وبن بريك وقيادة الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر حكومية لقناة العربية قبل قليل ان قوات الانتقالي سحبت عناصرها من قصر معاشيق بعدن. وحسب ذات المصدر ان قوات الحماية الرئاسية تسلم القصر بعد ايام من سيطرة المجلس الانتقالي عليه. أخبار قد تهمك: Advertisements الى ذلك قالت مصادر خاصة ان السعودية منعت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وبقية قيادة الانتقالي من الحضور في تظاهرات اليوم في عدن التي كان مزمع ان يعلنون فيها بيان فك الارتباط.

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