شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: المعارك تشتعل في صنعاء ومجزرة حوثية مروعة بينهم قيادات كبيرة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 36 عنصرا من ميليشيات الحوثية، بينهم 10 قيادات ميدانية وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش نفذت عدة هجمات ارتدادية سقطت على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية.

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وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا، والجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين.

من جانبها، كشفت مصادر عسكرية وميدانية أن من بين القتلى الذين سقطوا في هذه العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب، حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء.

وأوضحت أنه من بين القادة الحوثيين القتلى “يحيى مقبل حسين المكروب” المشرف المالي للحوثيين في المديرية، و”صادق محمد صالح جحام” مشرف قرية القصبة في شعب أرحب، و”عبدالله محمد محمد الحياسي” قيادي ميداني، و”الحكم عبدالله أحمد العومري” مسئول قرية عومره، والقادة الميدانيين “علوي علي علوي الجنيد، وعبدالله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين علي القصير، ومحمد هادي أحمد المهرس، صالح محمد صالح أبو مريم، مأمون أحمد محسن أبو جعيل”.