شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل .. حقيقة وفاة الفنانة المصرية "إيمي سمير غانم" بشكل مفاجئ قبل قليل .. شـاهـد (الصورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتشرت بالأمس عدّة أخبار تفيد بوفاة الفنّانة إيمي سمير غانم، وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بسرعة البرق، كما أنّ البعض أشار إلى أنّ الخبر تم إعلانه على لسان إعلامي رياضيّ كبير.

التزمت إيمي وعائلتها الصمت، ولا سيما أنّها ليست الشائعة الأولى إنما تم تداولها أيضاً الشهر الماضي، ولكن بطريقتها الخاصة ردّت إيمي على شائعة وفاتها بمقطع فيديو عبر يومياتها على "انستغرام".

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وفي الفيديو ظهرت إيمي بصحبة مصفف الشعر الخاص بها، والتقطت معه صورة لتوثيق الحدث، وقد اعتبرها البعض رسالة لنفي الشائعاة التي تردّدت، وأنّها بخير.

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