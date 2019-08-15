شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اوقع الاخوان الرئيس هادي بالفخ ...ظهور قائد المنطقة الرابعة ومدير أمن عدن الجديد برفقة الزبيدي.. ما الذي يحدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر اللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد ناصر الشوحطي، مدير أمن عدن الجديد، في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.

وما هي إلا ساعات بعد تعيين الشوحطي، مديرا لأمن عدن بقرار من الوزير أحمد الميسري، حتى ظهر مؤديا الولاء لقادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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