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عدن - ياسمين التهامي - صدرت عن الفعالية الجماهيرية في العاصمة المؤقتة عدن بيانا الفعالية طالبوا فيه بتمكين ابناء الجنوب بادارة محافظاتهم.

اكدت عشرات الالاف من الجماهير الحاضرة صباح اليوم في فعالية الثبات والتمكين بعدن على ضرورة تسليم ادارة الجنوب للجنوبيين عبر مفوضهم المجلس الانتقالي .

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عاجل : أهم ما جاء في بيان مليونية التمكين في ساحة العروض بعدن قبل قليل

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وطالبوا المجتمع الدولي والتحالف باحترام ارادة شعب الجنوب في مطالبته بالاستقلال.

وجاء في البيان الصادر عن الفعالية مناشدة المجتمع الدولي والتحالف بتسليم إدارة الجنوب للجنوبيين عبر مفوضهم المجلس الانتقالي.

كما عبر البيان عن تأيين الشعب الجنوبي لكل ماقامت به المقاومة الجنوبية في حماية الشعب وبسط الأمن، واعتباره اجراء ضروري.

وجدد الحاضرون تفويضهم للقائد عيدروس بمواصلة تحمل المسؤولية التاريخية بالتفويض الممنوح له من الشعب لإقامة دولة الجنوب.

كما طالب المشاركون كافة شراسح المجتمع بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وعدم التفريط بكل المكتسبات.

واشادوا بانتصارات المقاومة الجنوبية وندعوها إلى استكمال تحرير وتطهير كافة أراضي الجنوب مكيراس وادي حضرموت بيحان.

