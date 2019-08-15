شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذه ارفع مسؤول في الانتقالي وصل الى ساحة العروض في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل قبل قليل اللواء شلال علي شايع للمشاركة في مليونية النصر بخور مكسر. واستقبل المشاركون في المهرجان اللواء شلال حيث صعد الى المنصة. آاخبار ساخنة عاجل : هذه ارفع مسؤول في الانتقالي وصل الى ساحة العروض في عدن كيف اوقع الاخوان الرئيس هادي بالفخ ...ظهور قائد المنطقة الرابعة ومدير أمن عدن الجديد برفقة الزبيدي.. ما الذي يحدث ؟ Advertisements عاجل : أهم ما جاء في بيان مليونية التمكين في ساحة العروض بعدن قبل قليل علي سالم لبيض يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع بموقفه من أحداث عدن واحتشدت جموع كبيرة صباح اليوم بساحة العروض بخور مكسر للمشاركة في مليونية النصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : هذه ارفع مسؤول في الانتقالي وصل الى ساحة العروض في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.